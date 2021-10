THUNDERCAT LIVE A MILANO AD APRILE 2022

Il polistrumentista e producer losangelino arriva in Italia per un’unica data live nel 2022.

Thundercat recupererà finalmente il tour di lancio del suo ultimo “It Is What It Is” inserendo il passaggio dalle nostre parti ad aprile:

14 aprile 2022 @ Milano, Alcatraz

Live presentato da JZ:RF presenta, in collaborazione con 3D Agency e Bass Culture.

Prevendite attive QUI.

Una personalità creativa unica, capace di trascendere i generi e di affermarsi come vero e proprio punto di riferimento nel panorama musicale black e non solo: con il suo ultimo album “It Is What It Is” (Brainfeeder, 2020), Thundercat ha portato a compimento la sua metamorfosi da virtuoso dello strumento a star indiscussa a livello planetario, regalandogli anche un Grammy Award come “Best Progressive R&B Album”.

Il disco vanta featuring di personalità del calibro di Ty Dolla $ign, Childish Gambino, Lil B, Kamasi Washington, Steve Lacy, Steve Arrington, BADBADNOTGOOD, Louis Cole, Pedro Martins e Zack Fox, nonché la produzione di Flying Lotus – collaboratore storico di Thundercat – nominato ai Grammy “Producer of the Year, Non-Classical” proprio per il suo lavoro sull’album.