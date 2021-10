I BRITISH SEA POWER (ORA SEA POWER) SVELANO UN NUOVO SINGOLO DAL PROSSIMO ALBUM

I British Sea Power, che hanno recentemente cambiato nome in Sea Power, pubblicheranno il prossimo 11 febbraio il nuovo “Everything Was Forever” disco che arriva a quasi cinque anni di distanza dal precedente, “Let The Dancers Inherit The Party”.

Dopo averci fatto ascoltare il primo estratto “Two Fingers”, la band inglese condivide il nuovo singolo “Folly”:

“Folly” è nella tradizione degli inni alla Sea Power: tutti camminano lungo la strada verso una moltitudine di catastrofi. Potresti ritrovarti in piedi sui South Downs, sulle colline o sulle valli, a guardare il mondo dall’alto, un mondo in cui sembriamo evitare le decisioni e i cambiamenti per fermare il marciume. È tutta follia, ma in questo caso impostata su una bella musica che afferma la vita: roba buona che forse ti fa pensare che non sia tutto finito, non del tutto, non ancora. afferma il chitarrista Martin Noble.

L’altro chitarrista e voce Neil Hamilton Wilkinson continua

Pensavo a cose come avidi signori che giocano sui prati dei loro grandi domini, il recinto di terre comuni, corpi, menti, il fantastico gusto del destino e della frivolezza che nutre il mondo, me compreso. Mi sentivo tutto teso, paranoico come il vecchio vampiro di Nosferatu quando ho iniziato a cantare questa canzone…

