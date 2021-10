I LETTORI DI PITCHFORK STILANO LA CLASSIFICA DEI MIGLIORI ALBUM DEGLI ULTIMI 25 ANNI

In questi giorni Pitchfork ha reso noti i risultati del grande sondaggio lanciato tra i suoi lettori la scorsa estate.

Il “Pitchfork 25th Anniversary People’s List” chiedeva ai tanti visitatori del noto sito musicale di indicare i migliori album pubblicati tra il 1996 e il 2021 con l’obiettivo di stilare una classifica di 200 titoli.

Il risultato, che sul sito della webzine potete trovare raccontato attraverso diverse interessanti infografiche, ci consegna come assoluti dominatori Radiohead e Kanye West presenti in top 200 rispettivamente con 6 e 7 dischi.

Decisamente più pesante la presenza dei 5 di Oxford che piazzano ben due album, “Kid A” e “Ok Computer”, nelle posizioni più alte del podio.

Ottima prestazione anche di National e Arcade Fire, 4 dischi per entrambi tra i migliori degli ultimi 25 anni secondo i lettori, e a seguire Bon Iver, Beach House, Sufjan Stevens, Taylor Swift, Animal Collective, Lana del Rey e Outkast tutti artisti/band con almeno 3 diversi lavori in classifica.

Di seguito riportiamo le prime 25 posizioni, per consultare l’intera classifica comprensiva delle 200 posizioni ti rimadiamo QUI:

1. Radiohead – Kid A

2. Radiohead- OK Computer

3. Kanye West – My Beautiful Dark Twisted Fantasy

4. Radiohead – In Rainbows

5. Kendrick Lamar – To Pimp a Butterfly

6. Frank Ocean – Blonde

7. Arcade Fire – Funeral

8. The Strokes – Is This It

9. Kendrick Lamar – good kid, m.A.A.d city

10. Wilco – Yankee Hotel Foxtrot

11. Neutral Milk Hotel – In the Aeroplane Over the Sea

12. Sufjan Stevens – Illinois

13. Kanye West – Yeezus

14. Frank Ocean – Channel Orange

15. LCD Soundsystem – Sound of Silver

16. Madvillain – Madvillainy

17. Lana Del Rey – Norman Fucking Rockwell!

18. Sufjan Stevens – Carrie & Lowell

19. Animal Collective – Merriweather Post Pavilion

20. Lorde – Melodrama

21. Vampire Weekend – Modern Vampires of the City

22. Interpol – Turn On the Bright Lights

23. Arcade Fire – The Suburbs

24. Fiona Apple – Fetch the Bolt Cutters

25. Tame Impala – Currents