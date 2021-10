LAND OF TALK ANNUNCIA UN NUOVO EP IN USCITA A NOVEMBRE

Dopo aver realizzato il suo quarto album, “Indistinct Conversations“, nel maggio dello scorso anno, Land Of Talk annuncia ora un nuovo EP, “Calming Night Partner” (pre-order), in uscita il prossimo 12 novembre via Saddle Creek / Dine Alone Records.

“Tutti stavano lottando e tutto ciò che volevamo fare quando eravamo in studio era solo essere amici ed essere lì l’uno per l’altro. Lo studio è diventato la nostra casa sicura”, ha detto Elizabeth Powell, titolare del progetto. “Stavo cercando di non essere così perfezionista, di fare il meglio che potevo fare e di non farmi ulteriormente male con tutti i modi in cui tendo a torturarmi in studio.”

Ad anticipare l’uscita ecco il nuovo singolo “Moment Feed” accompagnato da un video diretto da AITSO.

“Durante la realizzazione di questa canzone ho continuato a immaginare un momento in cui saremmo finalmente riusciti a suonare di nuovo dal vivo: una stanza piena di corpi che ondeggiano, teste che battono, occhi che sorridono – tutti noi insieme; di nuovo insieme. Credo che questa canzone sia stata fatta per riscaldare la stanza in tutti i sensi”, ha spiegato la musicista canadese.

“Calming Night Partner” EP Tracklist:

1. Leave Life Alone

2. Moment Feed

3. Calming Night Partner

4. Something Will Be Said