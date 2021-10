TRACK: WET LEG

La storia di Rhian Teasdale e Hester Chambers, di quando decisero di formare una band sulla ruota panoramica della fiera, dell’isola di Wight, dell’ End Of The Road festival del 2019, del loro amore per le Ronettes e Jane Birkin ve l’abbiamo raccontata in occasione del loro strepitoso esordio “Chaise Longue“.

Pochi mesi dopo le due ragazze tornano con un nuovo singolo. Sfrontate come al solito (abituiamoci ai loro non troppo celati doppi sensi, anzi qui vanno piuttosto dirette al sodo) il nuovo brano è una conferma del meritato successo (milioni si streaming e video sembrerebbero un buon indizio) dell’esordio.

Il video diretto da Rhian è decisamente divertente e il tutto si svolge nell’ormai classico paesaggio bucolico (vi ricordate il primo video?): questa volta vi appaiono anche i componenti della band e le chele in luogo delle mani che Rhian ed Hester mostrano per tutto il video (minuto 2.02, labbiale da indovinare).

Wet Dream by Wet Leg

Il brano trascina, mando in loop mentre scrivo, impossibile sopportare il silenzio che ne consegue. Rhian trova una melodia, in questo giro canta, perfetti i versi e il ritornello. Il basso è uno piacere per le nostre orecchie e la batteria crea un effetto marcetta irresistibile. Hester completa il giro di ruota (panoramica) con la sua chitarra e la voce che fa il giochetto del botta e risposta.

Il DVD di “Buffalo 66” è pronto per la visione ma prima godiamoci ancora un paio di volte questo piccolo capolavoro!

“What makes you think you’re good enough to think about me when you’re touching yourself.”

