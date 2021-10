“Scoprire” è una richiesta d’aiuto. Gli Amore Psiche, in questo debut album pubblicato il 24 settembre da indipendenti, lanciano un appello che si estende timido sopra Milano, un appello che segue la pandemia, che segue quel periodo tormentato dove siamo rimasti chiusi in casa, dove siamo marciti sui divani e dove ci siamo persi nel catologo di Netflix. L’appello in questione sempre essere: non dimenticatevi che là fuori c’è ancora tanto da scoprire. E gli Amore Psiche ci ricordano che il mood migliore per la serenità, e quello che ci consente di tenere gli occhi aperti, che ci fanno notare i quartieri che avevamo sempre attraversato di corsa, che ci fanno entrare nella gelateria sotto casa, quella che avevamo sempre ignorato.

E destreggiandosi tra folk, quello inglese che a volte vediamo anche scalare le classifiche, e cantautorato rock, quello italiano che invece le classifiche non le vede più da un po’, se non dopo una puntata di X-Factor, una voce soffusa e lontana, quella di Daniela, la frontwoman di questa band, che ci sembra quella più famigliare che ci sia mai giunta. C’è qualcosa di rassicurante in questo disco, come se ci stessimo tuffando in quella normalità che abbiamo dovuto lasciare andare (e la chiave per tornarci sembra proprio lo scoprire). Complice (e forse colpevole) una certa monotonia, dove spesso i brani invece di distinguersi l’uno dall’altro, si incollano e

confondono l’uno all’altro, quello degli Amore Psiche è un vero e proprio mondo sonoro nel quale immergersi, riconoscersi, per poi uscirne confusi e, se siamo fortunati, ispirati.

“Una Dolce Illusione” ci mostra una donna, che forse è proprio la voce dell’intero disco, che scopre i sentimenti con lo sguardo stupito e timido di chi non ne ha mai avuti: tutto dovrebbe essere come la vostra prima volta, le azioni e le sensazioni. Bisogna essere orgogliosi (come dicono in “Mostrati Fiera”), come se non avessimo nulla da perdere, bisogna lasciarsi andare, lasciare andare, ritrovarsi e ritrovare. Quello degli Amore Psiche è un disco che potrebbe suonare banale ma che può contenere una forza incredibile. Scopritela.