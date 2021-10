RIDE: NEL 2022 CI SARA’ UN TOUR CELEBRATIVO (INGLESE) DI “NOWHERE” E UNA RISTAMPA IN VINILE DEI CLASSICI DELLA BAND

Proprio in questi giorni un lettore di IFB, sulla nostra pagina Facebook, si lamentava di come non vi fosse in previsione nessuna ristampa, da parte dei Ride, dell’ esordio “Nowhere”. Beh, come se avesse letto le sue considerazioni, ecco che la band di Oxford annuncia proprio una ristampa e un tour celebrativo (solo inglese) di quello che resta uno dei dischi più importanti dello shoegaze.

Era stata la Creation Records, il 15 ottobre 1990, a dare alle stampe il classico “Nowhere”, album che abbiamo celebrato con il nostro articolo. Le già accennate date nel Regno Unito attese nell’aprile del 2022 avranno una prevedendita attiva al sito della band dal 22 ottobre.

Ride are playing a Nowhere 30th anniversary UK tour in April 2022. The tour pre-sale starts on Wednesday 20th October at 10am BST. Please head to https://t.co/55MMGGvCdu and input the code Nowhere30 to get your tickets. @andybebop / @markgardener / @doctorloz @stevequeralt pic.twitter.com/Oep0Qy4gIl — RIDE (@rideox4) October 18, 2021

Insieme alla notiza dei concerti, i Ride hanno annunciato che ristamperanno “Nowhere” e gli altri album del loro catalogo su vinile tramite la loro attuale etichetta, Wichita Records, nel 2022 (nessuna data ufficiale per ora è stata svelata). Non c’è ancora un programma chiaro delle ristampe ma è fuor di dubbio che anche “Going Blank Again” sarà ristampato. Staremo a vedere cosa succederà per “Carnival of Light” del 1994 e “Tarantula” del 1996.

Ecco le date nel dettaglio:

Ride – 2022 ‘Nowhere’ Tour Dates

Thu 21 Apr 2022 Sheffield Foundry

Fri 22 Apr 2022 Norwich Waterfront

Sat 23 Apr 2022 Oxford O2 Academy

Sun 24 Apr 2022 Bristol Marble Factory

Tue 26 Apr 2022 Glasgow SWG3

Wed 27 Apr 2022 Newcastle Boiler Shop

Thu 28 Apr 2022 Manchester O2 Ritz

Fri 29 Apr 2022 London The Roundhouse