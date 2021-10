THE KVB IN CONCERTO A BOLOGNA PER PRESENTARE IL NUOVO ALBUM “UNITY”

Il duo inglese formato da Kat Day e Nicholas Wood, arrivano in Italia con il loro settimo album in studio, “Unity”, in uscita il prossimo 26 novembre su Invada Records, l’etichetta guidata da Geoff Barrow dei Portishead e Beak>.

L’album, prodotto e mixato da Andy Savours (Black Country New Road, My Bloody Valentine, The Horrors) è stato anticipato dai singoli “Unitè” e “World on Fire”.

Martedì 22 febbraio 2022 @ Bologna, Covo

Biglietto: 15,00€ + d.p.

Prevendite disponibili su www.ticketmaster.it e www.boxerticket.it.

Credit Foto: George Katsanakis