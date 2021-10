ASCOLTA I REAL ESTATE RIFARE “DAYS” DEI TELEVISION

I Real Estate celebrano i 10 anni del loro secondo disco “Days” (2011) pubblicando una cover dei Television.

Il brano, della storica band di NYC guidata da Tom Verlaine, scelto è ovviamente “Days” seconda traccia di “Adventure” disco pubblicato dai Television nel 1978.

Ascolta la cover:

La band spiega così la scelta:

Il nostro completista ricorderà sempre la data del 30/06/2011 come il giorno in cui abbiamo debuttato live con il disco “Days” al 285 Kent di Williamsburg, Brooklyn. Allora il Domino Park, dall’altra parte della strada, era ancora un fatiscente magazzino di zucchero e il nostro secondo album inedito non aveva ancora un nome. I più attenti ricorderanno che quello spettacolo è stata anche una festa per l’uscita del libro “33 1/3” che racconta la storia di “Marquee Moon” dei Television. Da qualche parte nell’introduzione a quel volume, l’autore Bryan Waterman ha dichiarato che anche se la canzone “Days” era nel secondo disco spesso trascurato della band, ha fornito un modello per tutto l’indie rock melodico basato sulla chitarra che sarebbe presto seguito sulla sua scia.

e ancora.

Ovviamente eravamo grandi fan di quel brano, questo era in effetti il ​​nostro secondo disco, e ci vedevamo umilmente come i tedofori di quella tradizione. Quindi la storia va così: eravamo in tournée, seduti nella nostra Dodge Ram 2500 rossa dei pompieri da qualche parte lungo la I-95 quando qualcuno nella band ha letto quella frase ad alta voce e ha detto: “Perché non chiamiamo l’album Days ?” Se ricordo bene, nessuno lo amava, ma, cosa più importante, nessuno lo odiava e si è bloccato. È vero, questo album ormai decennale prende il nome da questa fantastica e sottovalutata melodia televisiva, che è stata una gioia per noi fare una cover e registrare per voi dopo tutti questi anni.