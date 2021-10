GUARDA I SYSTEM OF A DOWN SUONARE PER LA PRIMA VOLTA DAL VIVO “GENOCIDAL HUMANOIDZ” E “PROTECT THE LAND”

Dopo un’assenza dai palchi durata più di 2 anni, ultimo live nel luglio del 2019, l’altra sera i System Of A Down sono tornati dal vivo in un concerto a Las Vegas dove hanno regalato ai fortunati presenti diverse sorprese in scaletta.

La band che nell’anno in corso celebra il ventennale del loro masterpiece “Toxicity” ha suonato quasi per l’intero il disco (rimangono fuori dalla setlist solo “Jet Pilot”, “Forest” e “Shimmy”) insieme a varie rarità come “Soldier Slide”, “Chic ’N’ Stu” e “Holy Mountain”.

Come se non bastasse i SOA hanno deliziato i fans con le prime performance in assoluto di “Genocidal Humanoidz” e “Protect The Land”, tracce rilasciate lo scorso novembre e primi inediti dopo un’attesa lunga 15 anni.

Guarda i video della serata: