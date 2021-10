MEL BROOKS REALIZZERà LA SERIE “LA PAZZA STORIA DEL MONDO PT. 2” A 40 ANNI DI DISTANZA DAL PRIMO FILM

A 40 anni di distanza dal film “La Pazza Storia del Mondo” (titolo originale “History of the World Pt 1”), grande classico della comicità americano uscito nelle sale nel 1981, Mel Brooks è pronto a regalarci un sequel.

Come svelato da Variety il canale Hulu ha commissionato una serie TV basata sullo storico film coinvolgendo nel progetto il 95enne regista che scriverà la sceneggiatura ed apparirà nei panni di produttore esecutivo.

Non vedo l’ora di raccontare ancora una volta le verità su tutte le fasulle storie che il mondo ci ha illuso di accettare come Storia! ha dichiarato Brooks

Il regista sarà affiancato da un team composto da Nick Kroll (Comedy Central), Wanda Sykes, Ike Barinholtz, David Stassen e Kevin Salter.

Ho aspettato 40 anni per il sequel di “History of the World, Part I” ha dichiarato Kroll

…non posso crederci, faccio parte del team che lo realizzerà.

Ad oggi non sono emersi altri dettagli sul progetto, sappiamo solo che gli sceneggiatori si incontreranno per la prima volta entro fine mese per pianificare le riprese che dovrebbero iniziare nel 2022.