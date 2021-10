ANIMAL COLLECTIVE: A FEBBRAIO 2022 IL NUOVO ALBUM, INTANTO ECCO IL PRIMO SINGOLO

Oggi gli Animal Collective annunciano il loro nuovo album “Time Skiffs”, in uscita il 4 Febbraio su Domino (pre-order). “Time Skiffs” è il seguito dell’album del 2016 “Painting With” e presenta nove nuove tracce, registrate da Avey Tare, Deakin, Geologist, e Panda Bear nel corso del 2020 e mixato da Marta Salogni. Oggi condividono il primo singolo “Prester John,” un brano creato unendo due canzoni, una scritta da Avey Tare e una da Panda Bear. “Prester John” è accompagnato dal video diretto da Jason Lester.

“Time Skiffs”, il primo album in studio del quartetto in più di mezzo decennio, a quanto ci dicono le note stampa sembra una conversazione tra quattro vecchi amici, proprio come durante i primi anni e nel periodo di “Strawberry Jam“. Queste nove canzoni sono lettere d’amore, segnali di pericolo, osservazioni en plein air e inni di rilassamento, le trasmissioni raccolte di quattro persone che sono cresciute dentro relazioni, paternità e preoccupazioni da adulti. Ma rese con il singolare senso di meraviglia esplorativa degli Animal Collective, lo stesso di sempre.

Ecco gli Animal Collective dopo 20 anni, ancora alla ricerca di cosa viene dopo.

Tracklisting:

1. Dragon Slayer

2. Car Keys

3. Prester John

4. Strung with Everything

5. Walker

6. Cherokee

7. Passer-by

8. We Go Back

9. Royal and Desire

Photo credit: Hisham Bharoocha