BASTILLE: CON IL NUOVO SINGOLO ARRIVA ANCHE L’ANNUNCIO DELL’ALBUM, ATTESO NEL 2022

I Bastille annunciano loro quarto album “Give Me The Future” (atteso il 4 febbraio 2022, pre-order) e pubblicano il singolo “No Bad Days”.

“No Bad Days” è la quarta uscita che funge da anticipazione del disco, dopo i precedenti singoli “Thelma + Louise”, “Distorted Light Beam” e “Give Me The Future”, ed è accompagnata da un video co-diretto da Dan Smith dei Bastille insieme a Trash Factory.

Il frontman dei Bastille ha detto in merito alla sua “versione cinematografica”: “È davvero soddisfacente aver finalmente diretto e sono davvero orgoglioso del piccolo film che abbiamo fatto. Sono cresciuto con il cinema come mia principale ossessione, quindi questo era un po’ un sogno. Ho imparato tanto ed è stato bello mettersi in gioco in un modo nuovo“.

“Give Me The Future” segue l’album “Doom Days” del 2019 e conterrà apparizioni di Riz Ahmed e BIM.

Smith aggiunge sull’album: “Lavorare su queste canzoni in un periodo così apocalittico, con tutti bloccati a casa, incollati agli schermi, ha alimentato la sensazione che ciò che è reale e ciò che non lo siano diventate cose piuttosto difficile da discernere, a volte. Siamo nell’era del deep fake, delle fake news e dei leader mondiali bugiardi. Ma online si può essere chiunque. Quello che questo fa alla nostra autostima e alle nostre relazioni è enorme ed è affascinante”.

Tracklist:

Distorted Light Beam

Thelma + Louise

No Bad Days

Brave New World (Interlude)

Back To The Future

Plug In…

Promises (by Riz Ahmed)

Shut Off The Lights

Stay Awake?

Give Me The Future

Club 57

Total Dissociation (Interlude)

Future Holds (feat. BIM)