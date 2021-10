I BEIRUT ANNUNCIANO “ARTIFACTS” UNA COMPILATION DI RARITà E B-SIDE: ECCO LA PRIMA ANTICIPAZIONE

I Beirut hanno annunciato “Artifacts”, una compilation di 26 tracce pescate tra i loro primissimi lavori, EP e B-side. Il nuovo doppio album arriverà in digitale il 10 gennaio e fisicamente il 4 marzo tramite la Pompeii Records del frontman Zach Condon. (pre-order)



“Quando è arrivata la decisione di pubblicare questa raccolta, mi sono ritrovato a scavare negli hard disk alla ricerca di qualcosa in più da aggiungere alla compilation“, ha detto Condon della compilation, che include registrazioni molto vecchie, con addirittura 17 canzoni inedite.



Ha aggiunto: “Quello che è iniziato come un paio di tracce inedite dai miei anni di registrazione iniziali è cresciuto rapidamente in una raccolta di musica dal mio passato e un progetto più grande di remix e rimasterizzazione di tutto ciò che ho trovato discreto“.

I Beirut hanno condiviso una nuova canzone chiamata “Fisher Island Sound”, “scritta durante il soggiorno nel vecchio cottage di famiglia del membro della band Ben Lanz sulla costa del Connecticut, sul Fisher Island Sound“.

Tracklist:

Lon Gisland, Transatlantique, O Leãozinho

1. Elephant Gun

2. My Family’s Role In The World Revolution

3. Scenic World

4. The Long Island Sound

5. Carousels

6. Transatantique

7. O Leãozinho

The Misfits

8. Autumn Tall Tales

9. Fyodor Dormant

10. Poisoning Claude

11. Bercy

12. Your Sails

13. Irrlichter

New Directions and Early Works

14. Sicily

15. Now I’m Gone

16. Napoleon On The Bellerophon

17. Interior of a Dutch House

18. Fountains and Tramways

19. Hot Air Balloon

B-Side

20. Fisher Island Sound

21. So Slowly

22. Die Treue zum Ursprung

23. The Crossing

24. Zagora

25. Le Phare Du Cap Bon

26. Babylon