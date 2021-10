EP: SOFTSURF

Indie-pop con forti dosi di shoegaze per i sempre deliziosi softsurf, band giapponese che sirifà viva dopo un lungo periodo di silenzio. “Returning Wave” è l’ EP che segna il loro ritorno in pista tra l’altro anche con una importante novità nella formazione che vede l’ingresso (voce e chitarra) di Satomi Kitagawa.

Returning Wave by softsurf

Fin dall’iniziale “Beyond The Ray” capiamo bene che lo shoegaze fa ben parte del DNA del gruppo, ma anche le carezze del dream-pop. Canzone decisamente rappresentativa del mondo sonoro in cui i ragazzi si muovono: momenti avvolgenti e delicati entrano poi in collisione con frangenti più sonici. Tutto classico se vogliamo, ma molto ben fatto. Già con “It’s Ok” ecco emergere anche un lato quasi più power-pop, pimpante e accattivante che da modo alla band di andare di distorsioni nei momenti giusti, con il ritornello ovviamente da mandare a memoria. In fatto di ritornello anche “Hello My Shadow” la sa lunga, con il ritmo che, rispetto al brano precedente, si fa più morbido. “Sweet Dream” tiene fede al suo titolo, cullandoci fra le onde, prima che le chitarre shoegaze vengano ad agitare il nostro momento più intimo. Intimismo che comunque viene ripreso in modo importante nella chiusura dell’ EP con la delicatissima “Song For The Star”, una canzone realmente sospesa nel cielo, che giusto due scossoni chitarristici agitano, ma la base è realmente da incanto puro.

Non inventano nulla i softsurf, sia chiaro, ma a noi la lorop proposta piace tantissimo!

