SWANSEA SOUND: IL NUOVO SINGOLO SI CHIAMA “ROCK N ROLL VOID”

Tratto dall’imminente album “Live at the Rum Puncheon”, “Rock N Roll Void”, il nuovo singolo degli Swansea Sound abbraccia tanto i Buzzcocks quanto gli Undertones per esplodere poi con una decisa carica punk/pop.

Come dicono le note stampa il brano è decisamente rappresentativo del disco: pop acuto, sardonico, frizzante e catchy.

Ricordiamo, ma non ce ne dovrebbe essere bisogno, chi sono gli Swansea Sound, ovvero Hue Williams che ritrova la compagna di canto dei Pooh Sticks Amelia Fletcher (ex-Talulah Gosh, Heavenly). A completare il tutto ci sono Rob Pursey (anche lui ex-Heavenly) e Ian Button (ex-Death In Vegas).

L’album uscirà il 19 novembre su vinile/CD/cassetta/digitale e non sarà disponibile sui siti di streaming.