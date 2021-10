BAND OF HORSES: LA BAND IN ITALIA PER PRESENTARE IL NUOVO ALBUM “THINGS ARE GREAT”

Oggi, i Band of Horses annunciano il tour europeo e il tour UK per presentare il loro sesto album in studio – il loro primo disco dopo una pausa di più di cinque anni – “Things Are Great”, in uscita il 21 gennaio 2022, via BMG.

Il tour farà tappa anche in Italia, il 21 marzo presso l’Estragon di Bologna e il 22 marzo presso il Fabrique di Milano.

La band ha pubblicato lo scorso 12 ottobre il primo inedito “Crutch”.