E’ “WALK THE DESERT” IL NUOVO SINGOLO ESTRATTO DAL PROSSIMO ALBUM DEI FRENCH FOR RABBITS

Oggi i French for Rabbits – progetto dream-pop etereo di base in Nuova Zelanda e guidato dalla cantautrice Brooke Singer – condividono “Walk The Desert” ultimo assaggio, il quarto, di “The Overflow” (pre-order attivo) prossimo album della band in uscita il 12 novembre per l’etichetta A Modest Proposal.

“Walk the Desert”, quarto estratto da “The Overflow” dopo i già ascoltati “Ouija Board”, la title-track e “The Outsider”, è totalmente in linea con il resto dell’album:

…parla di grandi sentimenti e del tentativo di contenerli. E’ quella sensazione che provi quando qualcuno ti chiede se stai bene e senti che potresti scoppiare in lacrime spiega la front-woman Brooke Singer.

“Walk the Desert” è un indie-pop sublime, di cui Singer ha proclamato con orgoglio:

Penso che siamo riusciti a creare la nostra canzone pop più grande e solida, e ne sono davvero orgogliosa.

Guarda il video del singolo: