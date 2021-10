FRANZ FERDINAND: ABBANDONA IL BATTERISTA PAUL THOMSON

Paul Thomson, batterista dei Franz Ferdinand in line-up fin dai loro esordi, lascia la band.

E’ lo stesso gruppo scozzese ad annunciare via twitter l’amichevole divorzio:

È stato un po’ uno shock per noi quando l’abbiamo scoperto, quindi probabilmente lo sarà anche per alcuni di voi. Paul è nostro amico da oltre venticinque anni… È un ragazzo divertente, intelligente e sensibile. E non è un cattivo batterista. Non passi 20 anni a girare il mondo con qualcuno senza diventare come una famiglia e questo non cambierà. Siamo contenti di aver condiviso queste avventure ed esperienze insieme e non vediamo l’ora di sapere cosa farà dopo.

Contestualmente la band annuncia il sostituto di Thomson: toccherà ad Audrey Tait, già conosciuta con il progetto The Girl Who Cried Wolf, prendere il suo posto.

Thomson ha così commentato la sua decisione:

Dopo quasi 20 anni è arrivato il momento per questo ragazzo di farsi da parte. Non avrei mai immaginato nel 2002 che la vita avrebbe avuto tutto questo in serbo. È stato come un sogno, lo sto ancora elaborando. Voglio ringraziare ognuno di voi che ha comprato un disco, è venuto a un concerto e ha condiviso tutte queste esperienze con me. Non lo dimenticherò mai. I Franz Ferdinand erano, sono e saranno sempre una famiglia e una parte enorme di me.

Con questa nuova fuoriuscita la line-up originale dei Franz Ferdinand rimane composta dai soli Alex Kapranos (frontaman) e Bob Hardy (bassista). Il chitarrista Nick McCarthy aveva lasciato nel 2016.