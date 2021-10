I DOVES CANCELLANO IL TOUR PER MOTIVI DI SALUTE MENTALE DEL CANTANTE JIMI GOODWIN

I Doves sono stati costretti ad annullare l’imminente tour a causa di problemi di salute mentale che sta affrontando il cantante Jimi Goodwin.

Sia la band che il frontman hanno annunciato via social la cancellazione delle date in UK e Irlanda perviste per inizio 2022.

Sfortunatamente non sono in grado a partecipare alle prossime date live dei Doves, questo significa che queste sono cancellate. ha dichiarato Goodwin.

e ancora:

La mia decisione di ritirarmi, credetemi, non è stata presa alla leggera. Non ci si dovrebbe mai scusare per avere problemi con la propria salute mentale, ma voglio dire “mi dispiace” a tutti coloro che hanno acquistato i biglietti. Sono davvero grato per la pazienza, l’amore e la comprensione dei miei fratelli Andy, Jez e Rebelski.

Qui potete leggere entrambi i comunicati condivisi:

Statements from the band and Jimi. Refunds will be available from point of purchase. pic.twitter.com/VshWUcKEPV — Doves (@dovesmusicblog) October 22, 2021

I Doves avevano pubblicato nel 2020 “The Universal Want” primo disco della band in 11 anni.