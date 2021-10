INCIDENTE SUL SET: ALEC BALDWIN SPARA CON PISTOLA DI SCENA E UCCIDE UNA DONNA

Una donna è morta e un uomo è rimasto ferito in seguito ad un tragico incidente avvenuto nei dintorni di Sante Fe (New Mexico) sul set cinematografico del film western “Rust”.

Protagonista del drammatico incidente l’attore Alec Baldwin, anche produttore della pellicola, che ha sparato sul set con pistola di scena.

La donna rimasta uccisa è Halyna Hutchins, direttrice della fotografia del film, 42 anni, mentre è risulta ferito Joel Souza, il regista, 48 anni.

La Hutchins è stata inizialmente trasportata allo University of New Mexico Hospital, dove purtroppo è arrivata morta. Souza, invece, è stato portato in ambulanza al Christus St. Vincent Regional Medical Center. Le riprese sono state fermate. Baldwin, 68 anni, secondo quanto riportato dal giornale “Santa Fe New Mexican”, è stato visto in lacrime fuori dall’ufficio dello sceriffo, ma non ha rilasciato dichiarazioni.

Fonti vicino allo sceriffo, confermano che sono in corso indagini sul tipo di proiettili utilizzati:

Questa indagine rimane aperta e attiva e non sono state presentate accuse in relazione a questo incidente” e che “i testimoni continuano a essere interrogati dagli investigatori.

“Rust” parla di un 13enne che deve cavarsela da solo badando per lui e per il fratello più piccolo a seguito della morte dei genitori negli anni 80 dell’800 in Kansas. L’adolescente inizia poi una fuga con il nonno, interpretato da Baldwin, dopo che viene condannato all’impiccagione per l’uccisione accidentale di un proprietario di un ranch.

Credit Foto: Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons