TRACK: STEVE NEVILLE The Waiting Room

E’ una lunga storia quella di Steve Neville che fa il suo debutto solista proprio con questo brano, mentre il suo primo LP è previsto per l’inizio del 2021.

Il musicista canadese è stato diagnosticato con la leucemia all’inizio dell’anno e ha dovuto fare la chemioterapia e un trapianto di cellule staminali e passare parecchio tempo in ospedale: proprio lì è stata scritta questa canzone. E proprio la sua chitarra è stata fedele compagnia quando, a causa della pandemia, nessuno poteva andare a trovarlo: il suo songwriting è diventato il mezzo per superare questo periodo così negativo e per lavorare sulle sue emozioni.

“The Waiting Room” fa parte di una collezione di canzoni che hanno come tema proprio il cancro: il suo indie-rock leggero e speranzoso è pieno di belle melodie e ci fa ritrovare per qualche attimo la fiducia nel futuro. Dopo una lunga e dolorosa lotta Steve è pronto a ripartire con i suoi progetti musicali e, stando ai risultati, non possiamo che esserne felici!

Listen & Follow

Steve Neville: Spotify