THE CRIBS CONDIVIDONO DUE NUOVI BRANI

Prosegue il viaggio dei Cribs con il loro “Singles Club”, arrivato al secondo episodio.

La band dei fratelli Jarman ora condivide due nuovi brani, “The Day I Got Lost Again” e “Opaline And Evergreen”, che potete ascoltare qui sotto: i pezzi fanno parte di un nuovo 7″ in uscita per Sonic Blew / PIAS.

Parlando di “The Day I Got Lost Again” il gruppo di Wakefield dice: “Questa canzone vede praticamente noi ragazzi tornare alla nostra forma embrionale, cercando di strappare i Beatles dell’era di “Hard Days Night”… che è come dire che è probabilmente la più vicina al nostro album di debutto dal 2004 circa. È anche la prima (e quasi certamente ultima) volta che sentirete un’armonica in una canzone dei Cribs. Segue la classica formula rock n roll di strofa/coro/verso/assolo cattivo/coro/finale sdolcinato – tutto fatto e spolverato in molto meno di 3 minuti. Proprio come piace a noi – spero che piaccia anche a voi!”

I tre fratelli aggiungono a proposito di ‘Opaline And Evergreen’: “Un’altra registrazione nel seminterrato, abbiamo deciso di accoppiare questa canzone con “The Day I Got Lost Again” perché tematicamente provengono da un luogo simile, dal punto di vista dei testi – è ispirata a tutti quei posti che incontri nella tua esistenza quotidiana, quelli occupati dai fantasmi dei ricordi che hai fatto lì (nel bene e nel male) – e quanto simultaneamente possano essere meravigliosi e ossessionanti, non importa quanto esteriormente banali possano sembrare. E quanto ci manchi il fatto di poterci perdere”.