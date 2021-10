“WALL OF SILENCE” è IL NUOVO SINGOLO DALL’UNDICESIMO ALBUM DEI FEEDER

Il prossimo 11 marzo, via Big Teeth Music, i Feeder pubblicheranno il loro undicesimo LP, “Torpedo”, che arriva a distanza di quasi tre anni dal precedente, “Tallulah”.

Lo slancio è stato qualcosa che è mancato a molti artisti negli ultimi 18 mesi. Per i Feeder, il conseguente intorpidimento dei blocchi nelle fasi iniziali ha inevitabilmente portato a un periodo insolitamente privo di ispirazione per la band e per il songwriter Grant Nicholas. La band gallese, tuttavia, è sempre stata maestra nello sposare la luce e l’oscurità – illuminando gli angoli ombrosi del suo mondo per scoprire qualcosa di commovente ed edificante – il che significa che non passò molto tempo prima che le condizioni diventassero una tempesta perfetta per far scattare il fulmine dell’ispirazione e presto si sono materializzate canzoni per addirittura due album.

Dopo aver condiviso i primi due singoli, “Torpedo” e “Magpie”, ora è la volta di “Wall Of Silence”, che potete ascoltare qui sotto.

Dice Nicholas del nuovo brano: “”Wall Of Silence” è stata scritta e registrata durante l’isolamento con la chitarra acustica. Ho avuto un’influenza quasi anni ’80 per le strofe, sia a livello melodico che ritmico. Abbiamo mischiato la batteria vera nella strofa con alcune percussioni sovrapposte, synth e percussioni della drum machine per aggiungere una sottile sensazione elettronica. È una delle canzoni più dirette e melodiche dell’album “Torpedo”. Liricamente tocca la frustrazione di quel periodo, il non potersi esibire dal vivo e tutta la negatività in giro per la televisione e i social media sulla situazione che tutti stavamo vivendo e affrontando giorno per giorno. Penso che tutti sperassimo in notizie positive ogni giorno ed era difficile affrontare l’ignoto, la paura e la negatività. Se non puoi dire qualcosa di positivo o costruttivo, allora fondamentalmente non dirlo. Questo è certamente il modo in cui mi sentivo all’epoca, temendo il prossimo annuncio e la prossima notizia”.

Photo credit: Steve Gullick