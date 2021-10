EP: BLEACH LAB

Non si dica che IFB non ha scommesso da tempo su questi ragazzi londinesi. La carta vincente dei Bleach Lab è sempre stata nella nostra mano e, in concomitanza delle lro uscite, l’abbiamo buttata sul piatto con un sorriso sulle labbra, consapevoli di avere in mano un asso che non perde mai.

La nuova uscita, che vede in sede di produzione addirittura Stephen Street, è l’ennesima conferma di un talento immenso. Tante band nel corso degli anni hanno ammesso di essersi ispirate ai The Sundays, ma credo che solo con i Bleach Lab si sia giunti a una tale forma di devozione, amore e rispetto verso quella band da arrivare a toccarne le vette melodiche e compositive.

Nothing Feels Real EP by Bleach Lab

La band lavora magnificamente sul songwriting, creando magie ad altissimo impatto emotivo, capaci di scivolare subito al cuore dell’ascoltatore: le chitarre e i ritornelli entrano immediatamente in circolo per non staccarsi più dalla nostra testa. Non è solo dolcezza quello che si respira nella musica dei Bleach Lab, è molto più: sensibilità, emozione, sospensione romantica e slancio sublime verso la perfezione.

Francamente ci troviamo di fronte a una delle band più emozinanti del Regno Unito, impossibile non prenderne atto.

