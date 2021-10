BJöRK SUL SUO NUOVO ALBUM ISPIRATO DALLA PANDEMIA: “…E’ DEDICATO ALLE PERSONE CHE STANNO FACENDO CLUBBING NEL PROPRIO SOGGIORNO”

Björk ha confermato di essere al lavoro sull’atteso successore di “Utopia”, il suo ultimo disco pubblicato nel 2017.

Intervistata da RÚV, televisione pubblica islandese, in occasione delle perfomance a Reykjavík supportata dalla Iceland Symphony Orchestra, l’artista ha svelato i primi dettagli del prossimo album, che sarà, a quanto pare, fortemente influenzato dall’attuale pandemia.

…è per le persone che hanno allestito clubs a casa, nei loro soggiorni, rinchiusi nelle loro ‘bolle di Natale’. ha dichiarato la cantante.

L’artista ha inoltre provato a spiegare così il sound del nuovo disco:

…un uomo che stava facendo headbanging, poi si è seduto di nuovo e ha bevuto un altro bicchiere di vino rosso, e tutti sono a casa per le dieci, danze e tutto il resto finite.

e ancora:

La maggior parte delle canzoni che ho fatto sono a 80-90 battiti al minuto, e il motivo è piuttosto noioso: quando cammino, cammino a questa velocità… Ma in questo nuovo album c’è molto freddo nella prima metà di una canzone e molta calma nella seconda metà, ma quando manca un minuto alla fine la canzone si trasforma in un club…

Björk ha poi brevemente raccontato la sua esperienza con la recente pandemia:

Non mi sono mai divertita così tanto come in questi diciotto mesi di pandemia. Svegliarsi ogni giorno nel mio letto… con i piedi per terra, così calma. Non ero così eccitata da quando avevo sedici anni. Noi islandesi siamo molto fortunati perché stiamo andando abbastanza bene rispetto ad altre nazioni che hanno dovuto affrontare questa pandemia.