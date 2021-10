I MIDLAKE RITORNANO CON IL PRIMO DISCO IN 8 ANNI. ASCOLTA UN PRIMO ESTRATTO.

I Midlake annunciano il primo disco dopo una pausa durata 8 anni.

“For the Sake of Bethel Woods”, in uscita il prossimo 18 marzo su etichetta ATO, è anticipato dal brano “Meanwhile…” ed è prodotto da John Congleton:

Eric Pulido, diventato a tutti gli effetti leader della band nel 2012 anno dell’abbandono di Tim Smith, racconta così il nuovo brano:

“Meanwhile…” è una canzone che fa riferimento al periodo intercorso tra la nostra pausa nel ’14 e il motivo ci ha ispirato a riunirci nel ’20. La prima parte è un luogo malsano e insostenibile che ha richiesto una pausa, la seconda una visita fortuita del defunto padre di Jesse (Dave Chandler, raffigurato sulla copertina dell’album) in un sogno che lo incoraggiava a riunirsi con la band. Ognuno ha vissuto la propria esperienza durante il periodo incerto…

I Midlake hanno pubblicato il loro quarto e ad oggi ultimo disco, “Antiphon”, nel 2013, mentre è uscita nel 2016, per il suo decimo anniversario, la ristampa di “The Trials of Van Occupanther” secondo disco della band.

“For the Sake of Bethel Woods” tracklist:

01 Commune

02 Bethel Woods

03 Glistening

04 Exile

05 Feast of Carrion

06 Noble

07 Gone

08 Meanwhile…

09 Dawning

10 The End

11 Of Desire

Credit Foto: Barbara FG