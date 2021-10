PIERPAOLO CAPOVILLA CONTRO X FACTOR: “E’ TUTTO FINTO. TUTTO.”

Pierpaolo Capovilla, il cantante di Teatro degli Orrori, in un recente post pubblicato sulla sua pagina ufficiale facebook ha apertamente criticato il talent musicale X-Factor.

Spunto per la severa riflessione sullo show in onda in queste settimane su Sky è la performance di Erio, uno dei concorrenti al momento più apprezzati.

Il giovane cantante si è lanciato in una cover degli Smiths, “Please, Please, Please, Let Me Get What I Want”, che Capovilla ha accolto in questo modo:

Con tutte le sofferenze che ci sono a questo mondo, ascoltare questi figuri che si piangono addosso è diventato davvero stucchevole. È tutto finto. Tutto. Non c’è un millesimo di secondo che non sia finto. Che pena. E che schifo.

Nei commenti che accompagnano il post ha poi aggiunto:

Quasi milletrecento like su una stronzata, perché questo è X Factor, una stronzata. E poi andiamo in piazza perché temiamo le distopie. Come se non ci fossimo già dentro fino al collo. Buona guerra termonucleare a tutti.

Successivamente l’artista ci tiene a precisare che non è Manuel Agnelli, in questa edizione di X Factor capitano della squadra nella quale milita proprio Erio, l’obiettivo delle sue accuse:

Non ho accusato Manuel di fingere, proprio per niente. La mia osservazione era ed è riferita alla canzone in quanto tale. Una canzone brutta, perché individualistica, priva d’amore e piena di autocommiserazione.

Credit Foto: Marco1985, Public domain, via Wikimedia Commons