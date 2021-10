“E’ STATA LA MANO DI DIO” DI PAOLO SORRENTINO E’ IL CANDIDATO ITALIANO AGLI OSCAR COME MIGLIOR FILM STRANIERO

Sarà “E’ stata la mano di Dio”, nuovo film di Paolo Sorrentino, a rappresentare l’Italia nella corsa agli Oscar per la categoria Miglior film non in lingua inglese.

Sorrentino, scelto dalla Commissione istituita dall’Anica su incarico dell’“Academy of Motion Picture Arts and Sciences”, torna pertanto a Los Angeles 8 anni dopo essersi aggiudicato l’ambieta statuetta con “La Grande Bellezza”, .

Sono felice che “E’ stata la mano di Dio” sia stato selezionato per rappresentare il cinema italiano agli Oscar. ha commentato il regista.

Ringrazio di cuore la commissione dell’Anica, che ha scelto il mio tra tanti bei film. Ringrazio The Apartment, Fremantle e Netflix per avermi sostenuto. E’ il mio film più importante e doloroso e sono felice che tutto questo dolore oggi sia approdato alla gioia. Quello di oggi è solo il primo passo e il bello di questa gara è che l’unica competizione al mondo in cui arrivare già tra i primi cinque è una vittoria. W il cinema italiano.

“E’ stata la mano di Dio”, che si è già aggiudicato il Gran Premio della giuria all’ultima Mostra di Venezia, mentre al giovane protagonista, Filippo Scotti, è stato assegnato il premio intitolato a Marcello Mastroianni, concorrerà per la shortlist dei quindici migliori film internazionali selezionati dall’Academy e che sarà annunciata il 21 dicembre 2021. I titoli diventerano cinque l’8 febbraio 2022, quando saranno annunciate le cinquine per tutte le categorie, mentre la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles la notte del 27 marzo 2022.