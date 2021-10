GUARDA BRUCE SPRINGSTEEN SUONARE “THE RIVER” AL LATE SHOW DI STEPHEN COLBERT

Bruce Springsteen è stato ospite nell’ultimo episodio del The Late Show With Stephen Colbert.

Il Boss si è intrattenuto in una lunga chiacchierata con il noto presentatore per poi eseguire una versione acustica di “The River”:

Springsteen, impegnato nel giro promozionale sia del libro scritto a quattro mani con Obama, “Renegades”, sia dell’atteso film concerto “The Legendary 1979 No Nukes Concerts”, si è lasciato andare ad interessanti racconti ed anedotti.

A proposito del brano “The River” ha dichiarato:

Ho scritto “The River” nel cuore della notte. Vivevo in una fattoria a Holmdel, nel New Jersey. Tornavo dallo studio di registrazione e sono andato in camera mia. Non ricordo quale fosse l’ispirazione iniziale per il pezzo. Mi ricordo che avevo questa canzone di Hank Williams in testa, parlava di andare al fiume e il fume era in secca. All’epoca mia sorella abitava a circa mezz’ora da dove abitavo io. Lei stava vivendo la stessa vita operaia che i nostri genitori avevano vissuto. Suo marito lavorava nei cantieri e ci trovavamo nella recessione degli anni ’70. Non c’era molto lavoro. Dunque sì, suo marito è stato l’ispirazione principale per il testo della canzone…

Poi l’artista ha esibito la chitarra immortalata sul copertina di “Born To Run”:

Suono questa chitarra da 50 anni. Quando l’ho comprata ne avevo 22. Mi è costata 185 dollari. Il negozio si trovava sulla Highway 34 nel comune di Belmar, a New Jersey. L’ho comprata da un grande guitar man, Phil Petillo. E la suono da allora. E’ uno strumento ricavato da due differenti chitarre e è stato con me in ogni club, teatro, arena e stadio d’America e del resto del mondo. È stata in giro un bel po’…

Here's a special performance from @springsteen as he sings “The River” on The Late Show! #LSSC pic.twitter.com/aj2mhJVh0g — The Late Show (@colbertlateshow) October 26, 2021