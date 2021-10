I POSIES SI SCIOLGONO IN SEGUITO ALLE ACCUSE DI ABUSI SESSUALI MOSSE NEI CONFRONTI DI KEN STRINGFELLOW

Come riportato dall’emittente radiofonica di Seattle KUOW, Ken Stringfellow, co-fondatore dei Posies ma anche turnista nei R.E.M. e nei riformati Big Star, è stata accusato di abusi sessuali da 3 donne.

Gli altri membri dei Poises hanno dichiarato che la band, in seguito a questi avvenimenti, è nel pieno ‘processo di scioglimento’.

KUOW ha inoltre raccolto testimonianze di diverse donne che hanno riferito di aver vissuto relazioni intimidatorie e abusive con il musicista, tra queste anche l’ex moglie di Stringfellow Kim Warnick.

Stringfellow ha invece già rilasciato le seguenti dichiarazioni:

Non sono mai stato coinvolto in niente di stravagante, in niente di duro. Ho sperimentato in prima persona la violenza estrema da adolescente. Sono sensibile all’aggressività e non è qualcosa che posso avere intorno. Non sono d’accordo con la violenza. Non voglio ferire nessuno, mai.

e ancora:

Non vorrei mai fare del male a nessuno con cui ho una relazione, sessuale o meno. Il consenso è stato il fondamento di ogni relazione sessuale che ho avuto e la violenza non ha mai fatto parte di nessuna di queste relazioni. Semplicemente non è quello che sono come persona che rispetta le donne.