INTERPOL E DAVID LYNCH INSIEME PER UN NUOVO PROGETTO: IN ARRIVO LA SERIE NFT

INTERPOL E DAVID LYNCH INSIEME PER UN NUOVO PROGETTO: IN ARRIVO LA SERIE NFT

La collaborazione tra David Lynch e gli Interpol inizia nel 2011 all’annuale Coachella Festival.

In quell’occasione il regista aveva proposto il suo cortometraggio “I Touch a Red Button Man” sovrapponendo le musiche del singolo “Lights” pubblicato dalla band di NYC nel 2010.

Quell’opera esclusiva e mai riproposta da allora torna ora in una nuova forma: otto NFT in serie limitata realizzati insieme agli HIFI Labs.

Un NFT, acronimo di Non-Fungible-Token, è un asset – ovvero un bene di proprietà monetizzabile e dunque usato anche per pagamenti – che, al contrario di una criptovaluta come Bitcoin o Ethereum, non può essere in alcun modo replicato, ma può essere comunque comprato per un ammontare specifico di valuta come qualsiasi altro bene.

Nel progetto “Lynch X Interpol”, le versioni appena registrate di “Lights” si uniscono alle avvincenti animazioni di Lynch per commemorare e aggiungere nuovo potere all’idea originale. La collaborazione NFT è disponibile QUI.

Le nuove esibizioni sono interpretazioni essenziali con [il chitarrista dell’Interpol] Daniel Kessler al piano, afferma il frontman Paul Banks.

Desiderosi di includere i fan “Lynch X Interpol” offre anche opportunità di collaborazione.

Nello spirito della sotto cultura fandom, continua Banks, siamo lieti di rivelare che uno degli otto NFT andrà ai fan, gratuitamente.

I fan potranno aggiungere il loro tocco creativo personale a uno degli NFT nella galleria 3D e un fortunato partecipante porterà a casa il NFT collaborativo.

Ciò che ci rende così entusiasti di questa versione è che commemora la collaborazione tra David Lynch e Interpol, aggiunge Jack Spallone, Head di Crypto & Product presso HIFI Labs.

Utilizzando Ethereum, questi NFT possono vivere per l’eternità come artefatti della storia del cinema e della musica. Proprio come la carriera di David Lynch ha contribuito a spingere i confini del cinema e persino della finzione, ora si sta estendendo nell’universo permanente della blockchain.

Le aste di “Lynch X Interpol” iniziano oggi, 26 ottobre, e terminano il 9 novembre.

Gli Interpol hanno inoltre recentemente iniziato a lavorare al loro settimo album in studio a Londra con i leggendari produttori Flood & Moulder.