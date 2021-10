JONNY GREENWOOD DEI RADIOHEAD CONDIVIDE DUE BRANI DALLA COLONNA SONORA DI “THE POWER OF THE DOG”

JONNY GREENWOOD DEI RADIOHEAD CONDIVIDE DUE BRANI DALLA COLONNA SONORA DI “THE POWER OF THE DOG”

Jonny Greenwood, chitarrista dei Radiohead, ha condiviso due estratti dalla colonna sonora composta per il nuovo film di Jane Campion dal titolo “The Power of the Dog”.

La soundtrack di “The Power of the Dog” esce in versione digitale il 17 novembre su etichette Lakeshore Records e Invada Records.

La Campion ha così commentato l’operazione:

Jonny Greenwood, il nostro compositore, è un genio. Semplicemente un genio.

Ascolta “The West”:

e “25 Years”:

“The Power of the Dog”, in uscita nei cinema il 17 novembre e su Netflix dal 1° dicembre, ha come protagonista Benedict Cumberbatch.

Guarda il trailer:

Il prossimo 12 novembre Jonny Greenwood pubblica un’altra colonna sonora: il chitarrista dei Radiohead si è occupato delle musiche di “Spencer” nuovo biopic di Pablo Larrain dedicato alla principessa Diana.