THE WEDDING PRESENT: PRIMO ASSAGGIO DAL PROGETTO “24 SONGS”. ASCOLTA IL SINGOLO CON LOUISE WENER DEGLI SLEEPER

I Wedding Present hanno annunciato che il loro 2022 sarà allietato da un nuovo 7″ ogni mese, come parte della serie “24 Songs”. La cosa vi suona familiare? Certo, visto che la band lo ha già fatto 30 anni fa, con la serie “Hit Parade” del 1992, che li portò a battere il record di Elvis Presley per il maggior numero di Top 30 UK hits in un solo anno.

“Anche se i Wedding Present non sono mai stati famosi per aver preso la strada più facile, l’idea di registrare 24 canzoni e pubblicarle in questo modo potrebbe sembrare scoraggiante per qualsiasi band“, dice il frontman David Gedge. “Tuttavia, sono stato completamente deliziato dalla musica che è stata scritta da quando Jon e Melanie si sono uniti al gruppo. Il pensiero di celebrare questa nuova eccitante formazione con una nuova serie di uscite ha motivato tutti noi…e suppongo anche che non volevamo che nessuna di queste canzoni fosse nascosta in mezzo a un album!”

Il Jon di cui parla David è Jon Stewart degli Sleeper.

Il primo singolo della serie “24 Songs” è “We Should Be Together”, che è un duetto con la cantante/chitarrista proprio degli Sleeper, Louise Wener, e, se ci ricordiamo bene, il brano è già apparso per la prima volta in forma live/acustica sull’album “Locked Down and Stripped Back”.

I singoli si possono prendere sia singolarmente che in abbonamento.

Ricordiamo che, all’inizio di quest’anno, i The Wedding Present hanno ristampato il loro classico album del 1991 “Seamonsters“, realizzato con Steve Albini.