THE WILDERNESS OF MANITOBA: “THE WELL HAS RUN DRY” è IL NUOVO SINGOLO

Mancano ormai pochissimi giorni all’uscita del sesto LP dei Wilderness Of Manitoba, “Farewell To Cathedral”, in arrivo il prossimo 29 ottobre, via Popguru Sound & Vision, a distanza di quattro anni dal precedente, “Across The Dark”.

La press-release ci dice che le 10 canzoni incluse nel nuovo album mostrano brani “catturati nel loro stadio più vivo e più puro”.

Registrato in due giorni al Revolution Recording di Toronto, il disco vede il frontman, chitarrista e tastierista del gruppo folk-rock canadese Will Whitwham accompagnato da Victoria Carr (vocals, chitarra acustica), Tavo Diez de Bonilla (basso, vocals) e Adam Balsam (batteria, voce, chitarra, tastiere).

“Sono sempre stato un sostenitore delle nuove collaborazioni perché tutti quelli che incontri influenzano in qualche modo il tuo processo creativo. Sta a te decidere se alimentarlo o ristagnarlo. In questo caso particolare, noi quattro insieme eravamo i più adatti per l’attuale gruppo di canzoni”, ha spiegato Whitwham.

L’ultimo singolo che anticipa la release si chiama “The Well Has Run Dry” e lo potete ascoltare qui sotto: il brano parla “dell’accettazione della responsabilità del fallimento e sull’andare avanti attraverso le avversità, piuttosto che soffermarsi sulla delusione.

Il protagonista è un uomo anziano che guarda indietro alla sua vita e riflette su certe tragedie, ma non si rende conto di aver giocato un ruolo importante nel loro verificarsi”, spiega la band canadese.

Photo Credit: Jonathan Adediji