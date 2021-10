VIDEO: NATION OF LANGUAGE The Grey Commute

E’ ormai imminente l’uscita di “A Way Forward”, il secondo LP dei Nation Of Language in uscita il prossimo 5 novembre via PIAS a distanza di circa un anno e mezzo dal precedente, “Introduction, Presence”.

“Mentre molti dei suoni del primo album “Introduction, Presence” sono stati paragonati al suono synth-punk degli anni ’80, con questa nuova serie di canzoni la band ha scavato a fondo tra i pionieri del Krautrock e gli sperimentatori elettronici degli anni ’70 per trovare ispirazione in studio, estendendo i propri confini in modi nuovi e diversi”, ci fa sapere la press-release.

Il loro ultimo singolo prima della release si chiama “The Grey Commute” ed è accompagnato da un video diretto da Gary Canino: il brano ci porta su territori synth-pop dai toni vivaci grazie anche all’aiuto delle percussioni che ne aumentano il ritmo. Un melodico viaggio pieno di nostalgia!

