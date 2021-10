ELVIS COSTELLO E I SUOI IMPOSTERS ANNUNCIANO IL NUOVO DISCO “THE BOY NAMED IF”

Gli ultimi tempi di Elvis Costello sono stati molto prolifici.

L’artista inglese meno di un anno fa ha pubblicato il disco “Hey Clockface” mentre il mese scorso ha rilasciato “Spanish Model”, una reinterpretazione in lingua spagnola del suo classico “This Year’s Model”.

Adesso Costello, e la sua backing band The Imposters, annunciano il nuovo album “The Boy Named If”.

“The Boy Named If”, prodotto dall’artista insieme a Sebastian Krys e atteso il 14 gennaio 2022, è anticipato dal singolo “Magnificent Hurt”:

Costello commenta così il nuovo lavoro:

…ci porta dagli ultimi giorni di un’infanzia sconcertata a quel momento mortificante in cui ti viene detto di smettere di comportarti come un bambino, cosa che per la maggior parte degli uomini (e forse anche per alcune ragazze) può essere in qualsiasi momento nei prossimi 50 anni.

“The Boy Named If” tracklist:

01 “Farewell, OK”

02 “The Boy Named If”

03 “Penelope Halfpenny”

04 “The Difference”

05 “What If I Can’t Give You Anything But Love?”

06 “Paint The Red Rose Blue”

07 “Mistook Me For A Friend”

08 “My Most Beautiful Mistake” (Feat. Nicole Atkins)

09 “Magnificent Hurt”

10 “The Man You Love To Hate”

11 “The Death Of Magic Thinking”

12 “Trick Out The Truth”

13 “Mr. Crescent”