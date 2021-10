TRACK: COMING UP ROSES All Our Time

Ispiratissimi i Coming Up Roses che vengono da Singapore e piazzano un numero pop-rock (con piacelissimi richiami shoegaze) che arriva dritto al bersaglio. Le coordinate sonore sono quelle che ritroviamo in una band come i Whimsical guidati da Krissy Vanderwoude, quindi una picevolissima commistione di guitar-pop e shoegaze, che si muove magicamente in equilibrio, cercando il ritornello perfetto.

All Our Time by Coming Up Roses

E in questa “All Our Time” il terzetto (orfano del batterista Bruce Tan) trova subito il filo melodico vincente. La canzone si muove snella su alti e bassi avvincenti, con il ritmo che si alza strada facendo, così come il ruimore delle chitarre. Un nuovo inizio per la band, come dice la cantante Emily Sera: un gran bel nuovo inizio diciamo noi!

