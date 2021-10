SPOON, NUOVO SINGOLO, “THE HARDEST CUT”, CHE ANNUNCIA IL LORO DECIMO ALBUM “LUCIFER ON THE SOFA” IN USCITA A FEBBRAIO

SPOON, NUOVO SINGOLO, “THE HARDEST CUT”, CHE ANNUNCIA IL LORO DECIMO ALBUM “LUCIFER ON THE SOFA” IN USCITA A FEBBRAIO

Gli statunitensi Spoon da Austin, Texas, hanno oggi annunciato l’arrivo del loro decimo album “Lucifer on the Sofa” la cui uscita è fissata al prossimo 11 febbraio 2022 via Matador Records (preordinabile qui).

Il nuovo disco, che secondo il frontman Britt Daniel è “rock’n’roll classico scritto da una persona che non ha mai capito Eric Clapton”, è stato coprodotto dagli stessi Spoon e da Mark Rankin (Adele, Queens of the Stone Age) e nel quale figura anche la collaborazione di Dave Fridmann e Justin Raisen.

Insieme all’annuncio, la band ha rilasciato un nuovo singolo “The Hardest Cut”, primo brano scritto da Daniel che ha composto la musica insieme ad Alex Fischel, accompagnato da un video in cui gli Spoon si esibiscono in una bizzarra festa casalinga.

L’artwork dell’album è stato creato dal famoso artista Edel Rodriguez, realizzato in una fantastica edizione in vinile che, oltre al motivo in arancio e nero opaco, avrà numerose varianti di colore.

“Lucifer on the Sofa” – Tracklist

1. Held

2. The Hardest Cut

3. The Devil & Mister Jones

4. Wild

5. My Babe

6. Feels Alright

7. On The Radio

8. Astral Jacket

9. Satellite

10. Lucifer On The Sofa