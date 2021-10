VIDEO: DEAR ROUGE Life Goes By And I Can’t Keep Up

Dopo aver pubblicato due LP, “Black To Gold” (2015) e “Phases” (2018), i Dear Rouge sono pronti per ritornare con una nuova prova sulla lunga distanza prevista per il prossimo anno.

Nel frattempo il duo alt-rock di stanza a Vancouver e composto da Danielle e Drew McTaggart ha rilasciato un nuovo singolo, “Life Goes By And I Can’t Keep Up”, di cui potete vedere il video qui sotto.

Scritta a casa di Brendan Canning dei Broken Social Scene dopo una cena, la canzone, perfettamente descritta dai suoni di synth, piano, chitarra acustica e archi (accompagnati solo da qualche leggero beat), mostra il volto più morbido, gentile e riflessivo delle voci dei coniugi McTaggart: una piccola perla piena di dolcezza!

Listen & Follow

Dear Rouge: Spotify