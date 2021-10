ASCOLTA “ACOUSTIC HYMNS VOL. 1”, L’ALBUM IN CUI RICHARD ASHCROFT RIPRENDE ALCUNI SUOI CLASSICI IN VERSIONE ACUSTICA

Si chiama “Acoustic Hymns Vol. 1”, l’album in uscita oggi via RPA/BMG. Dodici brani reinterpretati in versione acustica, tratti dalla lunga carriera, ormai quasi trentennale, di Richard Ashcroft. Quindi non ci sarà spazio solo per i classici dei Verve, ma ci sono anche sortite nella versione solista del cantante, in primis con “C’mon People (We’re Making It Now)”, uscita nel primo album solista di Ashcroft, “Alone with Everybody”, del 2000, in questo caso cantata insieme a Liam Gallagher, ex frontman degli Oasis.

Ecco l’album nella sua interezza.