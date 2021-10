ASCOLTA “EMPTINESS AT THE SINCLAIR” IL NUOVO ALBUM LIVE APPENA PUBBLICATO DAI DINOSAUR JR.

Si chiama “Emptiness at The Sinclair” il nuovo album live pubblicato dai Dinosaur Jr. Il concerto è stato registrato al The Sinclair di Boston per uno livestream tenutosi a maggio che, come suggerisce il titolo, li ha fatti suonare in una stanza rigorosamente vuota. “Suonare per un livestream è come spingere un sasso su per una collina cercando di ricreare l’atmosfera di un vero show“, dice Lou Barlow. “L’isolamento dell’ultimo anno mi aveva reso nervoso nell’esibirmi di nuovo, specialmente nel contesto dei Dinosaur Jr. dove tipicamente mi affido all’energia del nostro pubblico. Suonare per un qualcuno che non era li presente, in una stanza scarsamente popolata di persone che fanno il loro lavoro (gestire le luci, il suono e fissare gli schermi) è stato qualcosa di diverso e strano.”

Lou continua: “Nonostante tutti i miei dubbi, una volta che abbiamo iniziato a suonare le cose sono scattate. La mia mente non mi ha portato fuori rotta e rapidamente tutto ha cominciato a sembrare un vero spettacolo. Avendo fatto qualche concerto decente sul palco del Sinclair prima, la situazione ha cominciato a sembrarmi familiare e, in mancanza di una parola migliore, amichevole. Sarà molto più di un sollievo tornare in tour ma, questo show al Sinclair è stato un buon cerotto, per così dire“.

Piacevoile anche la scaletta, nella quale è presente la loro cover di “Just Like Heaven” dei Cure.