GLI STROKES SUONANO PER LA PRIMA VOLTA LIVE “AT THE DOOR” E “CALL IT FATE, CALL IT KARMA”

Gli Strokes hanno suonato live, per la prima volta, il brano “At The Door” e “Call It Fate, Call It Karma” in un recente show a Los Angeles.

La band infatti ha tenuto un set da headliner al The Forum di Los Angeles il 27 ottobre, aprendo proprio lo show con “Call It Fate, Call It Karma”, tratto dal loro album del 2013 “Comedown Machine”.

Quattro canzoni dopo, la band ha fatto esordire anche “At The Door”.

Photo: Liliane Callegari from São Paulo, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons