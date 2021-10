L’EX CANTANTE DEI KASABIAN TOM MEIGHAN CONDIVIDE IN FREE-DOWNLOAD IL SUO PRIMO SINGOLO SOLISTA

A pochi giorni di distanza dal brano che ha segnato il ritorno, con nuova line-up, della sua ormai vecchia band Kasabian Tom Meighan ha reso disponibile in free download “Would You Mind” il suo primo singolo solista.

La scelta di ‘regalare’ la canzone nasce, come dichiarato dallo stesso artista, come risposta all’incredibile responso che ha ricevuto il teaser che solo pochi giorni fa anticipava questa pubblicazione.

Meighan ha aggiunto:

Non avevo intenzione di pubblicare questa canzone fino al prossimo anno, ma a causa di una risposta così straordinaria sui social media, ho deciso di renderla disponibile e gratuita per chiunque voglia ascoltarla

e ancora:

Volevo solo dire grazie per l’amore e il supporto così travolgenti. Sono veramente toccato. Questa canzone è il mio regalo per voi, per chiunque stia lottando in qualsiasi modo. Chiedere aiuto. Non l’ho fatto, ma avrei voluto. Spero che questa canzone ti dia il coraggio….

Ascolta “Would You Mind”:

Tom Meighan aveva lasciato i Kasabian un anno fa in seguito alle accuse di violenze mosse nei suoi confronti dalla fidanzata Vikki Ager.

Credit Foto: User:JoeJoeJoe93, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons