SI RIVEDE PAUL DRAPER (EX MANSUN) CHE ANNUNCIA LA PUBBLICAZIONE DEL NUOVO ALBUM PER GENNAIO 2022

Il 28 gennaio Kscope pubblicherà la nuova uscita di Paul Draper, “Cult Leader Tactics” (pre-order), il suo primo album dal pregevole “Spooky Action” del 2017.

“Cult Leader Tactics” descrive in modo dettagliato come arrivare al top nel lavoro o come andare avanti nella vita in generale e negli affari di cuore, agendo in modo machiavellico e impiegando sporchi trucchi.

L’album è composto da estratti di un manuale fittizio per primeggiare, in questo modo poco ortodosso. Dopo aver sperimentato questi tipi di comportamenti e temi umani, l’album arriva alla conclusione che l’unica vera risposta nella vita è l’amore.

Il primo assaggio è proprio la title track.

Paul suona la maggior parte degli strumenti sulle 11 tracce di “Cult Leader Tactics”, tra cui chitarre, drum machine e sintetizzatori, in un album prodotto con il collaboratore di lunga data Paul ‘P-Dub’ Walton (Bjork, The Cure, Massive Attack) al Paul’s Kitchen Studio e ai Loft Studios di quest’ultimo.

“Cult Leader Tactics” vede anche la presenza di Steven Wilson, musicista e produttore di fama, su “Omega Man” – una collaborazione sui sentimenti di solitudine suoi e di Paul durante l’isolamento, così come un coro di ben 288 persone che canta su “Lyin’ Bout Who U Sleep With”. Il coro ha inviato le sue registrazioni vocali durante l’isolamento e sono incluse nell’album finito.

Tracklist:

1. Cult Leader Tactics

2. Internationalle

3. Dirty Trix

4. Cult Leader Tactics in E-Flat Minor

5. You’ve Got No Life Skills, Baby!

6. U Killed My Fish

7. Everyone Becomes A Problem Eventually

8. Annie

9. Talkin’ Behind My Back

10. Omega Man

11. Lyin’ ‘Bout Who U Sleep With