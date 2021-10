SESTO ALBUM DEI BLOOD RED SHOES A GENNAIO

I Blood Red Shoes annunciano il loro sesto LP, “Ghosts On Tape” (pre-order), in uscita il prossimo 14 gennaio via Velveteen Records a distanza di tre anni dal precedente, “Get Tragic“.

Il disco è stato scritto a Los Angeles e registrato nel marzo 2020 agli Echo Zoo Studios, mentre Tom Dalgety (Pixies, Royal Blood) si è occupato della produzione e del mixing.

Steven Ansell dice del nuovo lavoro: “In definitiva questo album è un invito. Siamo noi che diciamo: questo è il nostro mondo, questi sono i nostri pensieri e sentimenti più oscuri – i nostri fantasmi – catturati su nastro. Siete i benvenuti ad unirvi a noi. Venite ad abbracciare lo strano”.

Il primo singolo si chiama “Morbid Fascination” e lo potete ascoltare qui sotto.

“Ghosts On Tape” Tracklist:

1. COMPLY

2. MORBID FASCINATION

3. MURDER ME

4. (i’ve been watching you)

5. GIVE UP

6. SUCKER

7. BEGGING

8. (you claim to understand)

9. I AM NOT YOU

10. DIG A HOLE

11. I LOSE WHATEVER I OWN

12. (what have you been waiting for?)

13. FOUR TWO SEVEN