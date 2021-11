ALICE PHOEBE LOU RINVIA LE SUE DATE ITALIANE AL 2022

Dopo le splendide date estive di Terni e Padova, Alice Phoebe Lou sarebbe dovuta tornare in Italia anche nel mese di novembre per altri due live-show a supporto del suo bellissimo terzo album, “Glow”, uscito lo scorso marzo.

Il protrarsi della pandemia ha però fatto decidere alla musicista sudafricana di stanza a Berlino di rinviare i suoi due concerti al prossimo anno: quella prevista per giovedì 4 novembre al Circolo Magnolia di Segrate (MI) è stata spostata a giovedì 28 luglio, mentre quella originariamente schedulata per venerdì 5 novembre alla Largo Venue di Roma verrà recuperata nel corso del 2022, ma ancora non è stato comunicato quando.

Per quanto riguarda il concerto meneghino, i biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi, mentre quelli ancora disponibili si possono acquistare su ‘Dice.fm’ al costo di 18 € + d.p. (il prezzo delle entrate lieviterà a 20 € in cassa la sera del concerto). E’ possibile inoltre chiedere un rimborso scrivendo entro e non oltre il 5 novembre ad aiuto@dice.fm.

Per quanto riguarda la data di Roma i biglietti presi in precedenza non saranno validi ed è già possibile richiedere il rimborso dei biglietti su ‘Ticketone.it’ e ‘Diyticket.it’.

Photo Credit: Andrea Rojas