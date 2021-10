ANCHE I THE NATIONAL METTONO TUTTA LA LORO DISCOGRAFIA SU BANDCAMP

Come già successo per i Radiohead, anche i The National guardano con piacere a Bandcamp. La band di Cincinnati infatti proprio ieri ha deciso di offrire tutta la sua discografia sul sito.

The occasion also provides an opportunity to announce that The National’s full catalog, from our first album to I Am Easy To Find, will be available via Bandcamp starting tomorrow. https://t.co/47W9sXL0Fb

— The National (@TheNational) October 29, 2021