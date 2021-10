VIDEO: YEULE Don’t Be So Hard On Your Own Beauty

Yeule – ovvero Nat Cmiel – è un’artista nata a Singapore, ma di stanza a Londra, dove si è trasferita per studiare arte e moda.

A distanza di tre anni dal suo debutto full-length, “Serotonin II”, Yeule sta per ritornare con un nuovo LP, “Glitch Princess” (pre-order), in uscita il prossimo 4 febbraio via Bayonet Records, la label fondata da Dustin Payseur dei Beach Fossils.

Il primo singolo si chiama “Don’t Be So Hard On Your Own Beauty” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Joy Song.

Il brano si muove tra un pop dalle tinte gentili e sprazzi di elettronica altrettanto gentili, che creano gradevoli melodie: moderno e interessante!

Listen & Follow

Yeule: Spotify | Bandcamp