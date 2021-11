EP: DYLAN JOHN THOMAS

Da Glasgow, piccoli Gerry Cinnamon crescono.



Già con il plauso di Liam Gallagher, ecco l’esordio sulla breve distanza per il giovane Dylan John Tomas con questo 4 tracce che ne farà sicuramente ben parlare.

Apre le danze la pimpante e sorniona “Jenna”, via per sentieri beat e a tinte rétro con “When I Got Home”, passando per il brit-folk di “Feel The Fire” e chiudendo con il pizzicato di “Wake Up Ma”: scrittura intima, chitarra acustica sempre presente, incedere tipicamente scots, i numeri per ritagliarsi una bella fetta di attenzioni ci sono tutti.

Che bravo!

